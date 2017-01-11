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11 Ocak 2017 11:53

Akhisar Belediyespor, Karabük’e hazırlanıyor

Akhisar Belediyespor, Karabük’e hazırlanıyor

11 Ocak 2017 11:53

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına bugün Antalya’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında üst sıraları hedefleyen Akhisar Belediyespor, Antalya kampını tamamlıyor. Manisa ekibi, Karabükspor’la oynayacağı karşılaşma için bugün Antalya’da yapacağı antrenmanın ardından yarın Karabük’e hareket edecek. Saat 17.00’de başlayacak olan çalışmayla birlikte Antalya kampını tamamlayacak olan yeşil-siyahlılar, yarın saat 15.50 uçağı ile Ankara’ya hareket edecek, oradan da Karabük’e geçecek.
Akhisar Belediyespor’da sarı kart cezası bulunan orta saha oyuncusu Sissoko, maç kadrosunda yer almayacak. Teknik Direktör Tolunay Kafkas’ın, Karabükspor karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 ise şu şekilde: Fatih Öztürk-Ömer, Smardic, Caner, Lopes-Özer, Custodio, Aykut, Onur, Olcan-Hugo Rodallega.
İkinci devre yapılan takviyelerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarına vurgu yapan Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar da, Karabük deplasmanında 3 puan alarak ikinci devreye moralli başlamak istediklerine vurgu yaptı.



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