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07 Temmuz 2017 18:33

Akhisar Belediyespor, Migeul Lopes ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor geçen sezon Sporting Lizbon’dan kiraladığı Miguel Lopes’i bonservisi ile birlikte tekrar takıma kazandırdı.

Akhisar Belediyespor, Migeul Lopes ile anlaşmaya vardı

07 Temmuz 2017 18:33


Akhisar Belediyespor’da geçen sezon üstün bir performans sergileyerek teknik heyetin beğenisi kazanan ve Okan Buruk’un mutlaka takımda istediği sağ bek Miguel Lopes ile masaya oturan yöneticiler oyuncuyu tekrar takıma kazandırdı.


Akhisar Belediyespor yönetimi Sporting Lizbon’dan bonservisi ile birlikte aldığı Miguel Lopes ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Akhisar Belediyespor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Miguel Lopes’i kulübümüz Sporting Lisbon’dan transfer ederek 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi.




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