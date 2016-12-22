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22 Aralık 2016 14:55

Akhisar Belediyespor, Torku Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Akhisar Belediyespor, Torku Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

22 Aralık 2016 14:55

Spor Toto Süper Lig’de ilk devrenin son karşılaşmasında evinde Konyaspor’u konuk edecek Akhisar Belediyespor, Ümraniyespor ile dün yaptığı kupa maçının ardından hazırlıklara başladı. Antrenmana kupa maçında forma giyen oyuncular katılmadı.
İdmanda yeşil-siyahlılar Teknik Direktör Tolunay Kafkas önderliğinde düz koşu 5’e 2 pas ve dar alanda paslaşma ve taktik çalışması yaptı. Sakatlığı süren kaleci Milan Lukac salonda çalışırken, kaleci Fatih Öztürk ise takımla çalışmalara başladı.

Fatih yetiştirilmeye çalışılıyor
1 ay önce ligde Bursaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan ve bir daha takımda yer alamayan Fatih Öztürk’ün iyileştiği ve Torku Konyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığını belirtildi. Teknik Direktör Kafkas, Fatih’in iyileşme sürecine olumlu yanıt verdiğini ve Konyaspor maçına yetişmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Biletler satışa çıktı
Akhisar Belediyespor’dan yapılan açıklamaya göre 25 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak müsabakanın biletleri Misafir 10 TL, Maraton Akigo 11 TL, Kapalı 15 TL ve VIP 20 TL şeklinde satışa çıktığı bildirildi. Öte yandan PFDK tarafından verilen cezaya göre Osmanlıspor ile yapılan müsabakanın Kapalı Alt Tribün B blok ve Maraton A, B, C tribünlere giriş yapan seyircilerin FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Konyaspor müsabakasını izleyemeyeceği bildirildi.



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