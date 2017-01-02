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02 Ocak 2017 15:12

Akhisar Belediyespor yarın toplanıyor

Akhisar Belediyespor yarın toplanıyor

02 Ocak 2017 15:12

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, ligin ikinci yarısı için toplanacak. İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da başlayacak olan Akhisar, ilk idmanını da yarın yapacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak. Ligin ilk yarısında topladığı 20 puanla 10. sırada kendisine yer bulan Manisa temsilcisi, Antalya Belek’te bulunan Titanic Otel’de toplanacak. Yeşil-siyahlılar devre arası kampının ilk gününde saat 18.00’de ilk idmanına çıkacak.
Teknik Direktör Tolunay Kafkas önderliğinde toplanacak olan yeşil-siyahlılar, yeni transferler Daniel Larsson ve Olcan Adın da dahil tam kadro olarak kampa girecek. Yönetim ve teknik heyetin burada yapacağı son toplantının ardından kadronun şekilleneceği bildirildi.
Akhisar Belediyespor, kamp döneminde 8 Ocak Pazar günü saat 14.00’de PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile hazırlık maçı yapacak. Kamp öncesi transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, yarın başlayacak olan ara transfer döneminde 2 veya 3 futbolcu ile anlaşmayı planladıklarını ve kamp döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadronun şekilleneceğini belirtti.
Antalya’da kampa girecek olan Akhisar Belediyespor’un kadrosunda şu isimler yer alıyor: Milan Lukac, Fatih Öztürk, Bora Körk, Halil Yeral, Miguel Lopes, Tolga Ünlü, Orhan Taşdelen, Serdar Kesimal, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Özer Hurmacı, Aykut Çeviker, Abdulkadir Özdemir, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Landry N’Guemo, Alper Uludağ, Custodio, Hasan Ali Adıgüzel, Mervan Çelik, Olcan Adın, Ricardo Vaz Te, Muğdat Çelik, Onur Ayık, Hugo Rodallega, Daniel Larsson ve Bertuğ Bayar.



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