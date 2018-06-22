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22 Haziran 2018 12:54

Akhisar Belediyespor’da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Henrique, Orhan Taşdelen, Bokila, İoan Hora ve Alperen Babacan ile önümüzdeki sezon yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Akhisar Belediyespor’da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

22 Haziran 2018 12:54


Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, 5 oyuncudan kendilerine takım bulmalarını istediklerini ifade ederek, “Yeni sezonda teknik heyetimizin raporu doğrultusunda Henrique, Orhan Taşdelen, kiralık olan giden oyuncular Bokila, İoan Hora ve Alperen Babacan’ı yeni sezonda A Takım kadrosuna davet etmedik” dedi.


Öte yandan ailevi sebeplerden dolayı Serginho ile daha önce masaya oturduklarını ifade eden Başkan Hüseyin Eryüksel, “Serginho’yu tekrar gelecek sezon kadromuzda görmek istiyoruz. Daha önce kendisi ile birebir görüşme yaptık ve kendisine bu hafta sonuna kadar süre verdik. Dönüş yapmadığı takdirde kendisi ile anlaşamayacağımızı ilettik” açıklamasında bulundu.


Kayserispor ile yollarını ayıran Güray Vural ile ilgilendiklerini de ifade eden Eryüksel, “Güray Vural ile ilgileniyoruz, teknik heyetimiz de bu transferi istiyor. Sözleşmesinde Kayserispor ile ilgili bir madde var, o sorunu da çözdüğümüzde kendisiyle sözleşme imzalayacağız” ifadelerini kullandı.


Hüseyin Eryüksel, diğer taraftan Uğur Demirok ile ilgilendikleri hakkında çıkan dedikoduları da yalanladı ve tecrübeli futbolcuyla iletişime geçmediklerini iletti.




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