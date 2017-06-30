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30 Haziran 2017 13:18

Akhisar Belediyespor’da Bora Körk’ün sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan Akhisar Belediyespor’da kaleci Bora Körk’ün sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı açıklandı.

Akhisar Belediyespor’da Bora Körk’ün sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

30 Haziran 2017 13:18


Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Pazartesi günü Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde başlayacak. Yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 3 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de tesislerde toplanacak ve ardından saat 19.00’da ilk idmanına çıkarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.


Sözleşmeleri biten Orhan Taşdelen ve Kadir Taşdelen’in sözleşmelerini 2 yıl daha uzatan Akhisar Belediyespor yönetimi 37 yaşındaki kaleci Bora Körk’ün de sözleşmesini 1 yıl daha uzattıklarını açıkladı.



3 futbolcudan haber bekleniyor


Yeşil-siyahlı yönetim kiralık olarak geçen sezon iyi bir performans sağlayan Miguel Lopes ve Sokol Cikalleshi ile sözleşmesi sona eren Ricardo Vaz Te’den ise haber bekliyor. Teknik heyetin bu 3 futbolcuyu muhakkak kadroda görmek istediğini yönetime iletmesinin ardından Akhisar Belediyespor bu 3 futbolcu ile girişimlerini artırdığı ve nihai sonuç beklediği bildirildi.




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