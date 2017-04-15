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15 Nisan 2017 16:43

Akhisar Belediyespor’da Bursaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Akhisar Belediyespor’da Bursaspor maçı hazırlıkları

15 Nisan 2017 16:43

haftasında sahasında Bursaspor’u ağırlayacak olan Akhisar Belediyespor’da hazırlıklarını sürdürüyor.


Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Akhisar Belediyespor takımı çift kale maç yaptı. Antrenman arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, konuk edecekleri Bursaspor maçından mutlak galibiyet almak için ofansif bir oyun sergileyeceklerini söyledi. Takımda morallerin yüksek olduğuna vurgu yapan Akhisar Belediyespor Basın sözcüsü İbrahim Evren Acar ise kalan 7 maçta alınabilecek en iyi puanı almak için sahaya çıkacaklarını ve gelecek sezonun da planlamasını yapmaya başladıklarını ifade etti. Öte yandan 16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişiklik referandumu nedeniyle 1 gün izin kullanacak yeşil-siyahlılar, pazartesi günü saat 17.00’de toplanarak hazırlıklarına devam edecek.




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