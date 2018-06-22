Akhisar Belediyespor’da Güray Vural imzayı attı

Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Güray Vural 3 yıllık sözleşmeye imza atarken, düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yöneticiler Harun Eryüksel, Süleyman İşçi ve İbrahim Evren Acar katıldı.

Daha önce 2012-2013 ile 2015-2016 sezonları arasında 4 yıl boyunca yeşil-siyahlı formayı giyen Vural, gösterdiği başarılı performans ile Trabzonspor’a transfer olmuştu. Ardından 2016-2017 sezonunda Kayserispor’a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu 2 yıl sarı-kırmızılı formayı terletmesinin ardından tekrar Akhisar Belediyespor forması giyecek.

Kariyeri boyunca 286 resmi maça çıkan Vural, 23 gol ve 38 asist kaydetti. Ayrıca deneyimli oyuncunun Akhisar Belediyespor’un Süper Lig’deki ilk golünde imzası bulunuyor.