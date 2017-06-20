Akhisar Belediyespor’da iç transfer harekatı sürüyor

Akhisar Belediyespor yönetim kurulunun, dün akşam yaptığı toplantıda aldığı kararları Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel açıkladı. Eryüksel, “Sözleşmesi sona eren Orhan Taşdelen ve Kadir Keleş’in sözleşmesini 2 yıl daha uzattık. Yine sözleşmesi sona eren Tolga Ünlü ile sözleşme yenilemedik. Öte yandan sözleşmesi devam eden ve teknik heyetin verdiği son raporda takımda düşünülmeyen Alper Uludağ’a da takım bulmasını istedik ve kendisine her konuda yardımcı olacağız. Ricardo Vaz Te, Miguel Lopes ve Cikalleshi ile irtibatımız sürüyor. Ayrıca Custodio’dan boşalan ön libero mevkiine de oyuncu arayışlarımız devam ediyor” dedi.

Akhisar Belediyespor yönetimi daha önce de Miral Samardzic, Kofi Adu ve Jeremy Bokila ile kiralıktan dönen ve sözleşmeleri devam eden Petar Grbic, Abdülkadir Özdemir ve Muhammet Burak Taşdemir’den takım bulmalarını istemişti.

Öte yandan yeşil-siyahlılar TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’da forma giyen Alperen Babacan ile 4 yıllık ve Balıkesirspor’da forma giyen Eray Ataseven ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştı.