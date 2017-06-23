Akhisar Belediyespor’da yeni sezonda ilk maçlarını Manisa’da yapabilir

Spor Toto Akhisar Stadyumu’nu yapan firmanın yetkilisi Rehber Aşan, stadyum inşaatının ilk 3 maça yetişmesinin şu aşamada zor olduğunu kaydetti.

Süper Toto Süper Lig’de maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynayan Akhisar Belediyespor, 2017-2018 sezonundaki karşılaşmaları kendi stadında oynamaya hazırlanıyor. Akhisar Belediyespor’un, ligin Ağustos ayında başlayacak olması nedeniyle yeni sezonda oynanacak ilk 3 mücadelenin ardından evinde seyircisiyle buluşabileceği öğrenildi.

Daha önce Gaziantep Arena Stadyumu’nu yapan ve 1 Mart 2017’deki ihale ile 71 milyon 240 bin TL’ye Spor Toto Akhisar Stadyumu ikmal inşaatını yapmaya hak kazanan May İnş. Taah. Ltd. Şti., geçen sürede stadyumun 550 araçlık otoparkı da olmak üzere stadyum oturma planı ve çatı yapımında büyük yol kat etti. Çimlerin, Sakarya’da bir tesiste son teknoloji hibrit çim eşliğinde yapıldığının altını çizen şirket yetkilisi Rehber Aşan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şuanda tesis yapımı hızlı bir şekilde ilerliyor bazen 20 vinç aynı anda çalışıyor, tüm kapasiteyi zorluyoruz. Tüm işlerimiz mühendislerimizin gözetiminde tam denetimli ve kontrollü gerçekleşiyor. Stadın çatı kısmında mebran döşeme işlemi de başladı. Ancak Ağustos ayının ilk haftalarında başlayacak olan lige yetişmesi zor görünüyor şuanda bizim öngördüğümüz olay Akhisar Belediyespor ilk 3 maçından sonra burada maçlarını yapacaktır.”