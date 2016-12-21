Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 17:24

Akhisar çevre yolunda çalışmalar hızla ilerliyor

Akhisar çevre yolunda çalışmalar hızla ilerliyor

21 Aralık 2016 17:24

Manisa’nın Akhisar ilçesinde şehir merkeziden geçen E881 numaralı devlet karayolunun şehir dışına alınma çalışmaları hızla devam ediyor.
Salihli-Akhisar Karayolu ve Akhisar çevreyolunun yapım çalışmalarına devam ediliyor. Akhisar şehir merkezinden geçen ve tamamı 13 kilometre olan Gölmarmara-Salihli Devlet Karayolu’nun galericiler sitesi yanında bulunan kavşak üzerinden Akselendi kavşağına kadar olan 5,5 kilometrelik kısmı 22 Ekim 2015 tarihinde trafiğe açılmıştı.Gölmarmara-Manisa ve Kırkağaç-Soma istikametinden gelen araçları şehir içine sokmadan trafiği rahatlatmayı amaçlayan Akhisar Çevre Yolu’nun geri kalan 8,14 kilometrelik kısmı ile Medar-Süleymanlı arasına ve Galericiler Sitesi Kavşağına yapılacak olan köprülü kavşakları da kapsayan ihale, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nce yapılarak yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. 61 milyon 248 bin TL ihale bedeli olan işin şuanda galericiler sitesi kısmında yonca şeklindeki yol yapım çalışmaları başladı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç