Akhisar çevre yolunda çalışmalar hızla ilerliyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde şehir merkeziden geçen E881 numaralı devlet karayolunun şehir dışına alınma çalışmaları hızla devam ediyor.

Salihli-Akhisar Karayolu ve Akhisar çevreyolunun yapım çalışmalarına devam ediliyor. Akhisar şehir merkezinden geçen ve tamamı 13 kilometre olan Gölmarmara-Salihli Devlet Karayolu’nun galericiler sitesi yanında bulunan kavşak üzerinden Akselendi kavşağına kadar olan 5,5 kilometrelik kısmı 22 Ekim 2015 tarihinde trafiğe açılmıştı.Gölmarmara-Manisa ve Kırkağaç-Soma istikametinden gelen araçları şehir içine sokmadan trafiği rahatlatmayı amaçlayan Akhisar Çevre Yolu’nun geri kalan 8,14 kilometrelik kısmı ile Medar-Süleymanlı arasına ve Galericiler Sitesi Kavşağına yapılacak olan köprülü kavşakları da kapsayan ihale, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nce yapılarak yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. 61 milyon 248 bin TL ihale bedeli olan işin şuanda galericiler sitesi kısmında yonca şeklindeki yol yapım çalışmaları başladı.