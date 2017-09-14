Akhisar çevre yolunda çalışmalar hızla ilerliyor

Milletvekili Uğur Aydemir ve beraberindeki ekip ilk olarak Gölmarmara çevre yolu üzerinde bulunan Karayolları Kontrol Şefliği alanı içerisinde bulunan Yüklenici Firma Uyum Yapı İnşaatın irtibat bürosunda son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplam 8 kilometrelik Akhisar-Soma-Kırkağaç kavşağından Medar Mahallesi mevkiinden başlayan ve Galericiler sitesine kadar uzanan çevre yolu çalışmasının 2014 yılında ihalesinin yapıldığını ve 8 Ocak 2016’da yer teslimi yapıldığına işaret eden Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı kontrol şefi Mert Börekçi, işin şuanda finansal olarak yüzde 15’inin bittiğini ancak görsel olarak ise yüzde 20 seviyelerine ulaştıklarını belirterek, “Bu yolun devamı niteliğinde Gölmarmara çevre yolu 5 buçuk kilometresi daha önceki ihalelerle tamamlandı. Bu işimizin kapsamında da yaklaşık geriye kalan 8 kilometrelik yol var. Burada sanat yapıları, toprak işleri ve üst yapı işleri faaliyetlerimiz devam ediyor. Burada Gıdacılar sitesi, Medar kavşağı, Otobana geçen Dayıoğlu kavşağı, Zeytinliova kavşağı gibi kavşaklarımız var. 61 milyon TL’lik sözleşme fiyatlı bir iş, İhalesi 12.12. 2014 tarihinde yapılmış ve 8 Ocak 2016 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2016 yılında yaklaşık 4 milyon 780 Bin TL’lik bir harcama yapılmış ve şuan itibari ile de yaklaşık işin 13 milyon 530 Bin TL’lik harcama yapılarak imalatlar devam etmektedir. Fiziksel olarak yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bir gelişme gösterdik. Burada bazı kamulaştırma alanı sorunlarımızın yanında sit alanı da çıktı. Dağdeviren höyüğü eteklerinde Arkeolojik kazılar tamamlandı 2 hafta sonra kurula gireceğiz, orada imalat yapabileceğimize dair cevap bekliyoruz. İhalenin normalde iş bitim tarihi 17.12.2019’dur. 8 kilometrelik yol üzerinde irili ufaklı 10 tane köprümüz mevcut olacak” dedi.

Bilgilendirmenin ardından KİT Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, Kaymakam Kaan Peker, Belediye Başkanı Salih Hızlı, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı İsmail Akduman ve beraberindeki heyet yüklenici firma Uyum Yapı İnşaatı şirketi yetkilisi Barış Gökçenay ile birlikte yol üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Öte yandan yolun gelecek yıl sonuna kadar trafiğe açılması beklenirken bu konuda yüklenici firma 2018 yılı sonuna kadar yolun bitimi için söz verdi.