İYİ Parti Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Anıl Akandan, kendisiyle birlikte toplam 12 kişinin görevlerinden ve partiden istifa ettiğini açıkladı. İstifa eden partili gençlerle birlikte açıklama yapan Akandan, “İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatı’nda parti içi demokrasi ve parti disiplini kalmadığı, gençlerin hiçbir değeri yokmuş gibi davranıldığı, yönetim ve vekil adayının ‘ben yaptım oldu’ zihniyetiyle hareket ederek kişisel davranışlar sergilendiği ve önyargılı peşin hükümlü olarak hareket edildiğini gördük. Hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğini gördük. Görevim olan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlığından ve üyesi bulunduğumuz partiden istifa ediyoruz” dedi.