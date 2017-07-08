Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 17:37

Akhisar merkezi demiryolu çilesinden kurtulacak

TCDD 3.

Akhisar merkezi demiryolu çilesinden kurtulacak

08 Temmuz 2017 17:37

Bölge Müdürlüğü’ne ait demiryolunun şehir dışına taşınması çalışmalarında sona gelindi. Ağustos ayının ilk günlerinde test sürüşlerinin yapılacağı yeni demiryolunun yaklaşık 7.2 kilometre uzunluğunda olduğu, maliyetinin ise 40 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.


11,6 kilometrelik mevcut demiryolu hattı yeni yapılacak 7,2 kilometrelik demiryolu ile 4,2 kilometre kısalarak eski hat üzerinde bulunan 13 adet hemzemin geçidin de iptal edileceği öğrenildi. Öte yandan Akhisar Gıda ve Tekstilciler Çarşısı arkasında ise Tren İstasyonu inşaatı yapılacağı bildirildi. Akhisar ilçe merkezini tam olarak ortadan ikiye bölen demiryolunun kalkması ile merkezdeki trafik yoğunluğunun bir nebze olsa rahatlaması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!