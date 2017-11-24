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24 Kasım 2017 12:20

Akhisar, sofralık zeytine prim bekliyor

14 milyon zeytin ağacı ile Türkiye’de en çok zeytin ağacı bulunan bölge olan Manisa’nın Akhisar ilçesi, sofralık zeytine prim bekliyor.

Akhisar, sofralık zeytine prim bekliyor

24 Kasım 2017 12:20

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Akhisar’ın sofralık zeytinde Türkiye’nin en büyük markası olduğunu ve zeytinyağında olduğu gibi sofralık zeytinde de prim beklediklerini ifade etti.


Türkiye’de şu anda zeytinyağına prim verildiğini hatırlatan Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, “Bizim Akhisar tütüncülükten zeytinciliğe geçen bir şehir. Tütün büyük zahmetlerle elde edilen çok uğraşısı olan bir üründür. Bu kadar zahmetli bir ürünü yapan Akhisar’daki üreticiler, zeytine geçtiğinde zeytin dikildikten sonra çok ciddi bir şekilde bunda da emek harcadı. Akhisarlılar çok ciddi emek harcadıktan sonra Akhisar’ın gerçek lezzetini ortaya çıkardı. Şu anda ülkede bütün zeytin şehirlerinde zeytinyağı konuşulurken, biz Akhisar’da sofralık zeytin üzerine çok bastık konuya. Biz şu şekilde dile getirdik. Zeytin ağaçlarına hiç bakmayan insanlar zeytinyağından prim elde ediyorlar. Ama bizim gibi bakan şehirlerde biz bu kadar ilaçlamasına, gübrelemesine, sulamasına, arasına, bakımına bu kadar dikkat ederken biz sofralık zeytin yetiştiriyoruz diyorlar ki ’Size prim yok.’ Biz de bu konunun çok doğru olmadığını belirttik. Türkiye’de de bizim gibi zeytine bakmaya çalışan şehirler olmaya başladı ve bunlar da aynı şekilde. Amacımız sofralık zeytin yetiştirmek" dedi.



"Prim konusunu bakan ve başbakana ilettik"


"Akhisar ovasında 14 milyon zeytin ağacı var ve bu ağaçların yüzde 80’inde sofralık zeytin yetişmektedir" diyen Alhat, "Zeytin üreticisinin zeytin primine ihtiyacı var. Sofralık zeytine bakmak çok zor, yağlık zeytin gibi değildir. İşte bunu mazotu var, gübresi var, elektriği var yani her şeyi var. Biz de bu ürünlerin hepsini yüzde 18 katma değerli kullanıyoruz. Bir tek bu sene gübreyi çıkardılar katma değerden. Bunun dışında baktığınızda çiftçinin gerçekten de ciddi bir şekilde masrafı var ve biz bununla ilgili prim almamızın hak olduğunu bütün bakanlıklara ve kurumlara anlattık. En son geçenlerde başbakana da anlattık. Her şey yolunda gidiyor ama plan, bütçe odur, budur birazcık zaman alıyor. Sonuçta bizim elimizde hala elde edilmiş zeytin primi yok. Ama bununla da ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Geçen hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Şefik Fakıbaba’nın yanına gittim, hem hasat şenliğimize davet ettim, bir de panel ile ilgili yapacağımız konuları anlattım. Bakan Bey yeni geldi, zeytin primi ile de ilgileniyor. İnşallah yeni dönemde bunu çıkaracaklarını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.




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