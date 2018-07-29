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29 Temmuz 2018 12:00

Akhisar ve Salihli AAT’ye yerinde inceleme

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen, Akhisar ve Salihli Atıksu Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Akhisar ve Salihli AAT’ye yerinde inceleme

29 Temmuz 2018 12:00


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde 16 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işletiyor. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen tesisler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetleniyor. ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği’ gereğince günde 10 bin metreküp ve üzeri atıksu arıtımı yapılan tesislerin çıkış suyu alıcı ortama salınmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkezi veri sisteminden anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda, Akhisar ve Salihli Atıksu Arıtma tesislerindeki SAİS kabinlerinde 6 ayda bir yapılan ‘Bütünleşik Karşılaştırma Testi’ Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirildi. Testler neticesinde MASKİ, başarılı bir şekilde işlettiği tesislerden yine yüz akıyla çıktı.


MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, tesislerdeki geçici atık depolama alanlarında da incelemeler yapıldı. Atık Yönetim Planı çerçevesinde daha sağlıklı bir çevre için yoğun mesai harcayan MASKİ’nin başarılı çalışmaları bir kez daha tescillendi.




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