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01 Eylül 2018 20:26

Akhisar Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği açıldı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor’un yeni taraftar derneği Akhisar Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği açıldı.

Akhisar Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği açıldı

01 Eylül 2018 20:26


Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumunda oynanacak olan Sivasspor maçı öncesi Akhisar Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği için açılış töreni düzenlendi. Derneğin açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Çavdar, "Bizler bu yolda; yaşam tarzları Akhisarspor olan, onunla yatıp kalkan, renklere gönül vermiş, armayı hayatın merkezine koyan, geçmişine ve şehrine ihanet etmeyen yeşil siyah sevdalılarıyız. Nesilden nesile büyüyen bu sevdanın neferleri, Ve bu sevdayı ayakta tutacak olan bizler; Gençlerin ve çocukların Akhisarspor ve şehir kültürünü tribünlere adapte etmek için gelenleriz. Karşılıksız seven, şeffaf bir yönetimle tüm Akhisarspor sevdalılarını derneğimizin açılışına bekliyoruz" dedi.


Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Başaran ise “Burayı kurmaktaki amacımız alttan yetişen neslin sadece Akhisarspor bilinci ile yetişmesi, İstanbul’un o süslü gidip de göremedikleri sevdanın peşinden gitmemeleri, yani kendi doğum büyüdüğü şehre sahip çıkmalarını istiyoruz” diye konuştu.




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