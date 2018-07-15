Akhisar’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Şehitlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Seyit Ahmet Camii Müezzin Kayyımı Selçuk Arap tarafından Kur’an-i Kerim tilaveti okundu. Programa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretinin ardından Paşa Camisi’nde mevlit programı düzenlendi. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği mevlitte şehitler için dualar edildi. Ayrıca cami bahçesinde Akhisar Belediyesi tarafından lokma ikramı yapıldı.