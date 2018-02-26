Akhisar’da 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Akhisar’a 7 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeahmet Mahallesi’nde akaryakıt kaçakçılığı yönündeki bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Akhisar-Balıkesir karayolu üzerinde faaliyet gösteren F.K. isimli bir şahsın iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinin arka tarafında bulunan depoyu açarak içeriye giren ekipler 539 adet 13 litrelik tenekeler içerisinde yaklaşık 7 bin litre akaryakıt türevi tespit etti. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 7 bin litre yakıta el koydu. İfadesi alınan şüpheli ise daha sonra serbest bırakıldı.