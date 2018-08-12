Akhisar’da 87 içme suyu deposuna 4 milyonluk yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, Akhisar ilçesindeki içme suyu depolarında bakım onarım çalışmaları başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile 87 adet içme suyu deposu ile 3 adet terfi binası daha sağlıklı hale getiriliyor. 4 milyon 200 bin TL’lik yatırımda çalışmalar tamamlanınca mahalle sakinleri yıllardır özlemini duydukları bir hizmete daha kavuşmuş olacak. İçme suyu depolarında manevra odalarından dış cephelere, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenilenecek. Ayrıca, himaye çiti ile çevrilecek olan depolara dışarıdan müdahale edilmesinin önüne geçilecek. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar daha sağlıklı ve güvenli sistemler üzerinden içme suyu tüketecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, hanelere ulaşan suyun daha sağlıklı olması için idare olarak yoğun mesai harcadıklarını belirterek, “17 ilçemizde içme suyu depolarında bakım onarım çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Manisalı hemşerilerimizin tamamına daha sağlıklı içme suyu temin etmek için çok az bir çalışmamız kaldı. Akhisar ilçemizde 87 içme suyu deposu ve 3 terfi binasındaki çalışmalarımıza başladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile hemşerilerimizi yıllardır bekledikleri hizmetlere kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.