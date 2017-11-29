Akhisar’da altyapı ihtiyaçları giderildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü çalışmalarla altyapı eksikliklerini hızla gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Akhisar ilçe merkezinde bulunan Reşatbey Mahallesi’nin 363 ve 366 nolu sokaklarında içme suyu şebeke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar esnasında mahalleyi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve MASKİ İlçe Şefi Murat İpek, yürütülen işi yakından takip etti. MASKİ ekiplerince kısa süre içerisinde tamamlanan çalışma sayesinde, imara yeni açılan yerleşim yerindeki vatandaşların altyapı sıkıntısı yaşaması önlendi. Yapılan çalışmalardan mahalleli olarak memnun olduklarını söyleyen Reşatbey Mahalle Muhtarı İsmail Doğramacı, “Mahallemizin yeni yerleşim bölgesi olan kısmındaki içme suyu hattı ihtiyacımız MASKİ tarafından giderildi. Genel olarak yapılan çalışmalardan memnunuz. Tabi ki ihtiyaçlarımız oluyor. Bunları da gerekli mercilere iletip, dönüşlerini alıyoruz” diye konuştu.