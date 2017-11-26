Akhisar’da fabrika deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarından yumurta üretimi yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Güvenlik ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Manisa Merkez, Saruhanlı, İtfaiye, Kırkağaç ve Soma’da bulunan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 15 araç yangına müdahale etti. İki uzun menzilli merdivenli yangın söndürme aracı fabrikanın deposuna yaklaşık 3 saat müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Akhisar Belediyesi ve MASKİ’ye bağlı su tankları da olay yerindeki itfaiye araçlarına su takviyesinde bulundu.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinde güvenlik çemberi oluşturduğu bölgede Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı da gelerek bilgi aldı. Yangın yan bölgede bulunan idari binalara sıçramadan etkisiz hale getirildi ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde hazır bekletildi.