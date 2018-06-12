Akhisar’da feci kaza: 1 ölü

Kaza sırasında kamyonun ön kısmında bulunan sürücü bariyer ile kamyon arasında sıkışarak can verdi.

Kaza, öğle saatlerinde Akhisar-Gölmarmara Karayolunun 8. kilometresindeki Sarıçalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 RM 216 plakalı damperli kamyon sürücüsü Murat Yavaş, aracını yolun güvenlik şeridine park ederek, mola vermek amacıyla kamyonundan indi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 45 RJ 862 plakalı damperli kamyon, park halindeki 45 RM 216 plakalı kamyona çarptı. O sırada kamyonun önünde bulunan sürücü, bariyer ile kamyon arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Murat Yavaş’ı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz sürücü Murat Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerinin incelemeleri sonrası tekrar trafiğe açıldı. İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Murat Yavaş’ın cenazesi, daha sonra memleketi Salihli’ye gönderileceği bildirildi.