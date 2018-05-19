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19 Mayıs 2018 00:37

Akhisar’da kaçak içki operasyonu

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) şube ekipleri tarafında yapılan operasyon sonucunda 1025 litre etil alkol, 971 litre votka, 32.

Akhisar’da kaçak içki operasyonu

19 Mayıs 2018 00:37

019 adet boş şişe ve kapak, 1 adet dolum ve kapaklama makinesi, 11 litre kaçak rakı, 59 adet TAPDK bandrolü, 1 adet bin litrelik imalatta kullanılan plastik tank ve aparatlarına el konuldu.


Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde verilen arama kararlarına istinaden yapılan aramalarda E.C., G.B. ve A.T. isimli şüpheliler 5607 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapılmak üzere yakalanarak gözaltına alındı.


Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, “Akhisar halkının sağlık huzur ve güvenliği için Akhisar polisi olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” dedi.




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