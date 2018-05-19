Akhisar’da kaçak içki operasyonu

019 adet boş şişe ve kapak, 1 adet dolum ve kapaklama makinesi, 11 litre kaçak rakı, 59 adet TAPDK bandrolü, 1 adet bin litrelik imalatta kullanılan plastik tank ve aparatlarına el konuldu.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde verilen arama kararlarına istinaden yapılan aramalarda E.C., G.B. ve A.T. isimli şüpheliler 5607 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapılmak üzere yakalanarak gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, “Akhisar halkının sağlık huzur ve güvenliği için Akhisar polisi olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” dedi.