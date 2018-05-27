Akhisar Hilaliye Kur’an Kursu öğretici Ahmet Öz’ün sunuculuğunu yaptığı "Kur’an-ı Kerim Gecesi" Akhisar Belediyesi Dev Öğrenci Amfi Tiyatro’da düzenlendi. Bir buçuk saat süren "Kur’an-ı Kerim Gecesi" programına TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Belediye Başkanı Salih Hızlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, İlçe Müftüsü Yusuf Eviş ve vatandaşlar katıldı.

Programda Eyyüp Sultan Camii İmamı Erhan Mete, 2004 Dünya Kur’an Okuma Birincisi Mehdi Adili ve Ahmet Hamdi Akseki Camii İmamı Muhammet Mansur Sağır Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu. Akhisar Belediyesi Dev Öğrenci Amfi Tiyatro salonunu dolduran Akhisarlılar, imamların okudukları Kur’an-ı Kerim tilavetlerini beğeniyle dinledi. Akhisar Belediyesi personeli programa katılan Akhisarlılara sahurluk kumanya ve ayran dağıttılar.