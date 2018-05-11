Akhisar’da motosiklet kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 20.30 sıralarında Ballıca Mahallesi-Akhisar karayolu Köşk Kavşağı mevkiinde Mustafa G. yönetimindeki 45 NM 590 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Aslan Kaçar (27) yönetimindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Olayda plakasız motosiklet sürücüsü Aslan Kaçar olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Mustafa G. ise şekilde yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa G., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından Kaçar’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.