Akhisar'da otobüs şoföründen genç kıza taciz

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir otobüs şoförünün genç kızı tacizi otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüsle işe giden S.G., otobüs ücretini ödemek istediği sırada otobüsün boş olmasını fırsat bilen otobüs şoförü O.A., ellerini S.G.'nin yüzüne uzattı. Yapılan bu hareket karşısında şoka uğrayan 18 yaşındaki S.G. bir anda geri çekilerek kendini korumaya çalıştı. Otobüs şoförü O.A. ise taciz girişimi sonrası gülmeye başladı. Yaşadığı şok ile ne yapacağını bilemeyen genç kız otobüsten iner inmez durumu annesine anlattı. Ardından otobüsteki görüntü kayıtlarını almak üzere harekete geçen genç kız Akhisar Mahalle Kooperatifinden aldığı yardım ile görüntülere ulaştı. Genç kız, görüntülerin eline ulaşmasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından otobüs şoförü O.A. görevden atıldı.

Şoför O.A.: "Gel bir kere öpeyim"

Öte yandan, yaşanan taciz otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. S.G.'nin otobüse bindikten sonra ücretini ödemek için kart basma makinesine uzandığı sırada şoför O.A.'nın genç kıza doğru uzanıp yüzünü okşayarak “Gel bir kere öpeyim” demesi otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.