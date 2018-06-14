Akhisar’da sözleşmesi sona eren 3 oyuncu ile anlaşmaya vardı

Yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşmeler bayram sonuna kalırken son kararın gelecek hafta içinde kesinleşeceği bildirildi. Öte yandan Teleset Mobilya Akhisarspor yönetimi ise Teknik Direktör ile ilgili gelişmeler konusunda herhangi bir kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapmadı. Ancak yeşil-siyahlı yönetimin bu akşam genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel ile 4 yıllık, Aykut Çeviker ve Onur Ayık ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Öte yandan yeşil-siyahlılar geçen hafta sözleşmesi sona eren Barbossa ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştı.