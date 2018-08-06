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06 Ağustos 2018 01:12

Akhisar’da Süper Kupa coşkusu

Akhisarspor, TFF Süper Kupa Finali’nde normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere geçilen maçta Galatasaray’ı penaltı atışları sonrası 5-4 mağlup ederek, tarihinde ilk kez TFF Süper Kupası’nı kazandı.

Akhisar’da Süper Kupa coşkusu

06 Ağustos 2018 01:12

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Manisa’nın Akhisar ilçesinde taraftarlar sokaklara dökülerek kupa sevincini yaşadı.


Geçen sezon Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisarspor, TFF Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede Akhisarspor, penaltılarda Galatasaray’ı 5-4 mağlup etti. Tarihinde Ziraat Türkiye Kupası’ndan sonra yine ilk kez TFF Süper Kupası’nı kazanan Akhisarspor, kenti sevince boğdu. Ev, kafe ve kahvehanelerde maçı takip eden Akhisarlılar maçın bitiş düdüğü sonrası Milli Egemenlik Meydanı’nda toplandı. Binlerce taraftar zaferi havai fişekler ve şarkılar eşliğinde kutladı. Akhisarlı taraftarlar kendilerine böyle bir zaferi yaşatan yönetime, teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti.




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