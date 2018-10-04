Akhisar'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Erbek idaresindeki 43 KK 793 plakalı otomobil tali yoldan karayolu üzerine çıkmak isterken Manisa'dan Balıkesir istikametine gitmekte olan Mehmet İ. idaresindeki 35 E 1414 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 43 KK 793 plakalı otomobil sürücüsü Osman Erbek (63) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan N.I., F.E., F.E., R.E. ise yaralandı. 35 E 1414 plakalı araç sürücüsü Mehmet İ.'nin ise hafif yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.