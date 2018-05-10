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10 Mayıs 2018 17:25

Akhisar’da Türkiye Kupası heyecanı

Akhisarlı vatandaşlar, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır’da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalini belediye önünde kurulan dev ekrandan izleyecek.

Akhisar’da Türkiye Kupası heyecanı

10 Mayıs 2018 17:25

Tarihinde ilk kez final heyecanı yaşayan Akhisarlılar, takımlarının bin 400 kilometre uzaklıkta oynayacağı karşılaşmayı kent merkezinde omuza omuza takip edecek.


56. Ziraat Türkiye Kupası finali, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe bu akşam 20.30’da Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Akhisar Belediye Başkanlığı da maça gidemeyen taraftarlar için belediye hizmet binası önünde kurduğu dijital dev ekranda maçı canlı olarak verecek. Akhisarlılar maçı hep birlikte izleme keyfini yaşayacak. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek olan T.M. Akhisarspor’un taraftarları maça saatler kala büyük heyecan yaşarken, saat 20.30’da başlayacak karşılaşma öncesi dijital ekranın saat 19.30’dan itibaren hizmet veremeye başlayacağı bildirildi.



Akigolar da maçı meydanda takip edecek


Diyarbakır Valiliği ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı bazı kararları protesto ederek maça gitmeme kararı alan 1970 Akigolar Taraftarlar Derneği ve Akigolar da maçı dev ekrandan takip edecek.




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