Akhisar’da zeytine minnet yürüyüşü yapıldı

Akhisar Belediye Bandosu ve halk oyunları ekiplerinin katılımı ile Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi’nden başlayan ’Zeytine Minnet’ kortej yürüyüşü yapıldı. Akhisar İlçe Müftüsü Yusuf Eviş’in duası ile başlayan yürüyüş Akhisar Belediyesi önünde son bulurken, burada ilk olarak TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir bir konuşma yaptı.

Zeytinin son 50 yılın en iyi rekoltesi ve fiyatının yaşandığı bu yılın çok verimli geçtiğine işaret eden Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Belediyesi öncülüğünde kurulan Zeytin İhtisas OSB ile Akhisar zeytininin marka bilincinin daha da artacağını belirtti. Aydemir, “Müstahsilimiz sevinçli ve 3-5 gün yağmur yağması ile zeytinimizin de bereketi arttı. Zeytin hasadı bitiyor, zeytin ağaçlarına bakmaya başlıyoruz. Bakıyoruz tekrar zeytin hasadı başladığında yüzümüz gülüyor. Hele bu sene yüzümüz çok daha fazla gülüyor. Bu sene zeytin fiyatları, zeytin rekoltesi öyle zannediyorum ki konuştuğum büyüklerimizden de aldığım bilgiye göre son 50 yılın en güzel zeytini ve fiyatı diye bize söylüyorlar. İnşallah bundan sonraki yıllarda da zeytin rekoltesi ve fiyatlarımız hep bu şekilde devam eder. Akhisar artık zeytinciliği öğrendi, Akhisar’a zeytini öğreten başta borsamız olmak üzere işletme sahiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim çocukluğumuzda zeytine bakmak ağaçla veya çomakla olurdu, şimdi artık zeytine çomakla bakan değil zeytini seven zeytine meyve gözüyle gören bir Akhisarlı var. Akhisar’ı bu anlayışa getiren ve bu şekilde zeytine bakmayı öğreten bütün emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bizler hükümet olarak da zeytine desteğimiz devam ediyor, çiftçimize desteğimiz devam ediyor. Zeytine damlama sulamadan başlayarak fidesini hibe eden Tarım Bakanlığımıza teşekkür ediyorum ve bu sayede zeytin sayesinde de Akhisar’ı da Türkiye’nin zeytinine başkent oldu. Bunu ben plan ve bütçe komisyonunda da kayıtlara geçirdim. Zeytinin başkenti Akhisar’dır, Manisa’dır. Zeytin ağacı sayısı bakımından da bunu söylüyorum, sofralık zeytin rekoltesi bakımından da bunu söylüyorum. İnşallah her geçen yıl bu yıldan daha iyi olacaktır. Çünkü yeni dikmiş olduğumuz ağaçlar meyve vermeye başlıyor ve müstahsilimizin de inşallah yüzü gülüyor. Müstahsilimizin yüzü güldükçe Akhisar’ın ekonomisi katma değeri her geçen gün artıyor" dedi.

"Zeytine sadece bakmakla kalmıyoruz, zeytini topladıktan sonra da yurt dışına ihracat etme noktasında da Akhisar’ı gelişmemiz gerektiğini düşündük ve bunun adımlarını attık" diyen Aydemir, "Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesini de kurduk, fabrikalar burada yapılmaya başlandı. İşletme sahiplerimiz bu sezonda da zeytin işlerine inşallah hem fabrika yağıyla hem kuyularıyla birlikte Akhisar’ı katkı sağlıyorlar. Buradan da bu OSB’nin Akhisar’a yapılmasında başta Akhisar Belediye Başkanımız Salih Hızlı olmak üzere diğer sivil toplum örgütü temsilcilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ise bugün zeytin dostları ile birlikte toplandıklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Dünya Zeytin Günü’nü kutlayan Alhat yarın da ’Üreticiden tüketiciye zeytin’ konulu panel düzenleyeceklerini ifade etti. Konuşmaları ardından Milletvekili Uğur Aydemir, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava istihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkanı Salih Hızlı, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşların katılımı ile zeytin konulu resim ve fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.