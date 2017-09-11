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11 Eylül 2017 11:33

Akhisar’daki hayvan bakımevi büyükşehire devredildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da yapımını tamamladığı Geçici Hayvan Bakımevi’nin prosedür gereği işletimini de ilçe belediyesinden devraldı.

Akhisar’daki hayvan bakımevi büyükşehire devredildi

11 Eylül 2017 11:33

Protokole atılan imzanın ardından bakımevinde incelemelerde bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Manisa’da yaşayan tüm canlıların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yaşayan vatandaşların yanı sıra sokakta yaşayan canlıların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yasaya göre hayvan bakımevlerinin işletilmesinden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi, prosedür gereği Akhisar Geçici Hayvan Bakımevi’nin işletimini ilçe belediyesinden devraldı. Devir işlemi Akhisar Belediyesinde gerçekleşti. Protokole Akhisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Çakmak ile birlikte imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, ardından bakımevinde incelemelerde bulundu. Akbaş’a Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve bakımevi personeli de eşlik etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Akhisar’a modern bir bakımevi kazandırdıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Büyükşehir Yasası’na göre hayvan bakımevlerinin sorumluluğu Büyükşehir Belediyemizde bulunuyor. Yalnızca merkezde değil, 17 ilçemizde bulunan bakımevlerinin işletimini devralıyoruz. Akhisar ile başladık. Eksikler ve yapılması gerekenler ne ise aksatmadan en kısa sürede tamamlayacağız. Manisa’da yaşayan tüm canlıların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.




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