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07 Ocak 2017 17:23

Akhisar’daki kar temizleme çalışmalarına sıkı takip

Akhisar’daki kar temizleme çalışmalarına sıkı takip

07 Ocak 2017 17:23

Manisa Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatleri itibaren Manisa genelinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Akhisar ilçe merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri yerinde inceliyor.
Manisa il genelinde etkili olan kar yağışının hayatı ve ulaşım şartlarını olumsuz etkilememesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesinde de kar küreme ve tuzlama ile ilçenin diğer ilçelere olan bağlantı yollarında yol açma çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri çalışmaları yerinde inceliyor. Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, “Akhisar ilçemizde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz ile kar küreme ve tuzlama ile kapanan yolları açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımız mağdur olmasın diye bugün de teyakkuz halindeyiz. Çalışmalar aralıksız devam edecek” diye konuştu.



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