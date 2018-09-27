"Akhisar'dan Bilimhisar'a" bilim fuarı açıldı

Akhisar'dan Bilimhisar'a isimli, "6'dan 66'ya Akhisar'da Bilim" sloganı ile düzenlenen TÜBİTAK destekli bilim fuarı Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Büyük Salonda açıldı.

Akhisar'da ilk kez düzenlenen Bilim Şenliği Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akhisar Belediyesi'nin katkıları ile düzenlendi. Projeye Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi, Akhisar Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akhisar Macide Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi, Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi, Akhisar Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akhisar Gazi Ortaokulu, Akhisar Mustafa Sabiha Göldelioğlu Anaokulu ve Akhisar Devlet Hastanesi destek oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Proje yürütücüsü Çetin Çelik, “Liseler ve ortaokullar arası robotik yarışması yer almaktadır. Projemizde 28 atölye lideri, 8 rehber, 3 sağlık personeli, 82 öğrenci görev yapmaktadır. Projemizin hedef kitlesi sloganından anlaşacağı gibi ilçemizde yer alan tüm düzeylerdeki okulların öğrencileri, öğretmenleri ve yerel halktır. Proje alanımıza yaklaşık 33 bin ziyaretçinin gelmesi beklenmektedir. Projenin amacı ilçemizde bilim ve toplumu kaynaştırmak güzel ilçemizde bilim konusunda farkındalık oluşturmaktır. Yürütücüsü olmaktan gurur duyduğum bu projede emeği geçen herkese teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.

Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdülkerim Korkmaz da, “6'dan 66'ya Akhisar'da bilim sloganıyla Akhisar ilçesinde birçok kurul ve kuruluşun işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz TÜBİTAK bilim şenliğine hoş geldiniz. Amacımız bu şehrin kapsamında bilimsel sanatsal ve kültürel etkinliğinin hiperaktif şekilde her yaş grubundan insanımız bile paylaşarak Akhisar'da farkındalık oluşturmaktır. Şehrimizde atölye çalışmaları sergiler, sanatsal etkinlikler, proje yarışmaları, bilim söyleşileri olmak üzere 5 temel kapsamda çalışmalar sergilenmektedir. Paydaşlarımız Akhisar Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Akhisar Devlet Hastanesi, Akhisar Macide - Ramiz Taşkınlar Fen lisesi, Akhisar Şeyh İsa Anadolu lisesi, Akhisar Gazi ortaokulu, Akhisar Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi. Akhisar'da gerçekleştirdiğimiz bu projenin tüm katılımcılar için farklı dil ve etkili deneyim olacağını inanıyor bilim adına yapılan ve buna benzer atılımların ülkemizin geleceği aydınlatacağına inanıyoruz. 4007 TÜBİTAK bilim şenliğinin her aşamasında yanımızda bulunan tüm destekçilerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Burada sizlerle bir acımızı paylaşmak istiyorum bilim sanat merkezinin kuruluşunda çok emeği geçen müdür yardımcısı Mustafa Tanrıverdi 10 Eylül'de aramızdan ayrıldı vefat etti kendisine Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına da sabırlar diliyorum” dedi.

Açılış törenine Kaymakam Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin, Manisa CBÜ Akhisar MYO Müdürü Altay Uğurlu, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdülkerim Korkmaz, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, MHP İlçe Başkan Vekili Halil Öksüz, Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Topaloğlu, Proje yürütücüsü Çetin Çelik, Belediye adına proje sorumlusu Umut Ak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında düzenlenen bilim fuarına yaklaşık 33 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.