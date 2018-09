Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Akhisar’ın 6 Eylül 1922 yılında düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Milli Egemenlik Meydanında yapılan kutlama töreninde önce Atatürk anıtına çelenkler sunuldu ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Türk Milleti olarak bizler; 96 yıl önce ve 96 yıl boyunca olduğu gibi medeniyetimize ait değerlerimizi ihya etmek aslına sadakat ile asrın idrakine söyletmek ve kalbi sökülmüş bu çağı tekrar kurmak için kadınıyla, kızanıyla genciyle, yaşlısıyla her türlü mücadeleyi veriyoruz. Bu ruh ile 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına karşı koyduk ve bundan sonrada şekli nasıl olursa olsun ister ekonomik ister kültürel her türlü saldırıya birbirimizin kardeş olduğunu unutmadan milletçe birlikte karşı koyacağız. Ve biliyoruz her zaman olduğu gibi gün birlik günü daha çok çalışma günüdür" dedi.

Konuşmaların ardından kutlama töreni Akhisar Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterileriyle sona erdi.

Törene AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Kaymakam Vekili Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutan vekili Hava istihkam Üsteğmen Yasin Acur, Belediye Başkanı Salih Hızlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, mülki amirler, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, askeri birlikler ve vatandaşlar katıldı.