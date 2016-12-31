Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 16:59

Akhisarlı 350 sürücüye J plaka kolaylığı

Akhisarlı 350 sürücüye J plaka kolaylığı

31 Aralık 2016 16:59

Akhisar ilçesinde yaklaşık 350 J plaka sahibinin çalışma ruhsatı alım ve araç görüntüleme işlemleri yerinde gerçekleştirildi.
İl genelinde şehir içi servis taşımacılığı yapan araçlara uygulanan J plaka, Akhisar ilçesinde de hayata geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına J plaka için başvuruda bulunan 350 araç sahibinin prosedür işlemleri, Manisa merkezine gelmelerine gerek kalmadan yerinde gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, J plaka takılacak olan araçların çalışma ruhsatı ve araç görüntüleme işlemlerini ilçede gerçekleştirdi. İşlemler devam ederken, soğuk havada bekleyen araç sürücülerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu. Yapılan hizmetlerin kendilerine oldukça mutlu ettiğini belirten J plaka sahipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
6
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç