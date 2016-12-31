Akhisarlı 350 sürücüye J plaka kolaylığı

Akhisar ilçesinde yaklaşık 350 J plaka sahibinin çalışma ruhsatı alım ve araç görüntüleme işlemleri yerinde gerçekleştirildi.

İl genelinde şehir içi servis taşımacılığı yapan araçlara uygulanan J plaka, Akhisar ilçesinde de hayata geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına J plaka için başvuruda bulunan 350 araç sahibinin prosedür işlemleri, Manisa merkezine gelmelerine gerek kalmadan yerinde gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, J plaka takılacak olan araçların çalışma ruhsatı ve araç görüntüleme işlemlerini ilçede gerçekleştirdi. İşlemler devam ederken, soğuk havada bekleyen araç sürücülerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu. Yapılan hizmetlerin kendilerine oldukça mutlu ettiğini belirten J plaka sahipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.