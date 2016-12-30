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30 Aralık 2016 14:45

Akhisarlı AK gençler Milli Şairi andı

Akhisarlı AK gençler Milli Şairi andı

30 Aralık 2016 14:45

AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 80.yılında anmak için “Vatan Şairimizin izinde Asımın nesli Milli Ruh" adlı program düzenledi.
Akhisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit, Kadın Kolları İlçe Başkanı Arzu Kokaz, Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Karaoğlu, partililer ve bir çok Akhisarlılar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur’an tilaveti okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmasının Akhisar AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Karaoğlu yaptı. 15 Temmuz’da Çanakkale ruhunun yaşatıldığını belirten Karaoğlu, bu ruhla darbe girişiminin önlendiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkanlığı tarafından dün gece atanan ve ilk ziyaretini Akhisar’a yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise, “Gençlik kolları programlarına farkı bir bakış açısı ile bakıyoruz. Ben siyasete 23’lü yaşlarda AK Parti İl Gençlik Kolları Kurucu Üyesi olarak Murat Baybatur ile beraber başladım. 2005-2008 yılları arasında gençlik kolları başkanlığını yaptım. İl başkan yardımcılığı, merkez ilçe başkanlığı ardından Başbakanımızın elinden mazbatamızı da aldık. Allah muvaffak eylesin, Manisamıza ve Akhisarımıza en güzel şekilde başarılı çalışmalar yaparız" dedi.
Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 80.yıl dönümü anısına “Vatan Şairimizin İzinde Asım’ın Nesli: Milli Ruh” isimli konferansı konuşması Ozan Erdem sundu ve program sonunda konuşmacıya çiçek takdim edildi.



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