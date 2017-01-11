Akhisarlı Avukat kalbine yenik düştü

Akhisar’da görev yapan Manisa Barosu avukatlarından Cuma Kara işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Akhisar’da 32 yıldır avukatlık mesleğini sürdüren 67 yaşındaki Av. Cuma Kara Konak Pasajındaki işyerinde gündüz saatlerinde kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hemen Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aslen Balıkesir’in Savaştepe ilçesinden olduğu öğrenilen Av. Cuma Kara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesin’nden 1982’de mezun olduktan sonra Akhisar’da Avukat Yılmaz Körpeağaç’ın yanında stajını yaparak 1985 yılında serbest avukatlık mesleğine başladı.

Av. Cuma Kara’nın cenazesi bugün saat 12.00’de Akhisar Adliyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Yeni Camide öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.