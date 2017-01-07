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07 Ocak 2017 21:33

Akhisarlı devler evinde zor kazandı

Akhisarlı devler evinde zor kazandı

07 Ocak 2017 21:33

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele veren Akhisar Belediyespor, konuk ettiği Mamak Belediye DSİ Spor’u 85-76 mağlup etti.
İlk periyot konuk ekibin 20-18 üstünlüğü ile geçilirken ikinci periyot ev sahibi ekip beraberliği yakaladı ve ilk devre 33-33 sona erdi. Üçüncü periyotta Akhisar öne geçen taraf oldu ve son periyoda 58-54 önde başladı. Son periyotta karşılaşmanın bitimine 5 dakika kala oyunda geriye de düşse de son dakikalardaki ataklarını sayıya dönüştürünce karşılaşmadan Akhisar Belediyespor 85-76 önde kapattı.
Ligin ilk devresini 9. sırada bitiren Akhisar Belediyespor puanını 25’e çıkarırken, konuk ekip Mamak Belediye DSİ ise 21 puanla 16. sırada kaldı.



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