Akhisarlı Eski Muhtar İntihar Etti

Akhisar’da bunalıma giren 1 kişi intihar ederek hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Akhisar’ın eski beldelerinden Mecidiye’nin Büyükşehir yasası öncesi beldenin 3 mahallesinden biri olan Fevzipaşa mahallesinin muhtarlığını yapan Ali Bahar (47), oğlu Gökhan Bahar (21) Ankara’da acemi birliğinden Hakkari’ye dağıtım olunca bunalıma girdi. 1 Ocak Pazar günü evinde av tüfeği ile intihar etti.

Mecidiye mahallesi sakinlerinden edinilen bilgilere göre, bir kızı bir oğlu olan Ali Bahar’ın çocuklarına çok düşkün olduğu, ve yardımsever olduğu öğrenildi. Ali Bahar’ın oğlu Gökhan Bahar acemi birliği Ankara’dan Hakkari’ye dağıtım olması üzerine, dağıtım izni nedeniyle Mecidiye’ye geldiğini söyleyen Mecidiye Mahallesi sakinleri, “İki üç gündür Ali Bahar bir köşede üzgün bir şekilde oturdu. Derdinin olmadığını, sadece oğlu Gökhan’ın Hakkari’de askerlik yapacağına üzüldüğünü söyledi. Ali Bahar’ın intihar etmesine anlam veremedik. Her halde içine kapanık biri olduğu için bunalıma girdi” dediler.

Mecidiye mahallesinde büyük üzüntü ile karşılanan Ali Bahar’ın intiharına Cumhuriyet Savcılığı ey koydu. Yapılan soruşturma ve adli tıp raporundan sonra, Ali Bahar 2 Ocak Salı günü ikindi namazından sonra Mecidiye mezarlığında toprağa verildi.