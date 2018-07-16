Akhisarlı gelin ve damat düğünden sonra demokrasi nöbeti tuttu

Akhisarlı çift Aslı ve Gökhan Barlık evlendikleri gece, binlerce kişinin bulunduğu Akhisar Milli Egemenlik Meydanı’na gelerek askeri darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesine destek verdi. Akhisarlı yeni çift Aslı ve Gökhan Barlık düğün törenini bitirmesi ardından ellerinde Türk bayrakları ile birlikte Milli Egemenlik Meydanına gelerek demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

Damat Gökhan Barlık, ülkemize karşı yapılan hain darbe girişimini lanetleyerek, “Allah’ın izniyle düğünü bitirdik ve nöbetimize geldik. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin” dedi. Eşinin söylediklerine katıldığını ifade eden gelin Aslı Barlık ise “Allah devletimize milletimize zeval vermesin inşallah” dedi.