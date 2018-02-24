Akhisarlı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Akhisar ilçesi Süleymanlı Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki Mustafa Taşlı uzun süredir devam eden nefes darlığı rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu. Evinde tedavisini sürdüren Mustafa Taşlı, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Macide Taşlı ile evli ve 3 çocuğu 3 torunu olan Mustafa Taşlı için bugün öğle namazını müteakip Süleymanlı Mahallesi Çarşı Camii’nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Kaymakam Kaan Peker, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Askerlik Şube Başkanı Mehmet Metin, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Akhisar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, eş dost ve akrabaları ile askeri erkan katıldı. Kore Gazisi Mustafa Taşlı’nın naaşı kılınan cenaze namazı ardından askeri tören ile mahalle mezarlığına defnedildi.