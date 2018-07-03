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03 Temmuz 2018 16:38

Akhisarlı kuaförlerden gelin-damat şovu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Berberler ve Kuaförler Odası tarafından düzenlenen Gelin-Damat Şovunda kuaförler gelin ve damatlar için tasarladığı saç modellerini sergiledi.

Akhisarlı kuaförlerden gelin-damat şovu

03 Temmuz 2018 16:38


Akhisar Berberler ve Kuaförler Odası tarafından Gelin-Damat Şovu düzenlendi. Düzenlenen gösteride Akhisarlı kuaförler gelin ve damatlar için tasarladıkları birbirinden farklı saç modellerini sergiledi. 14 kadın ve 14 erkek toplam 28 Akhisarlı mankenin yer aldığı programla ilgili bilgi veren Akhisar Berberler ve Kuaförler Odası başkanı Zekeriya Açıkgöz, kuaförlere başarılar diledi.


Programa İzmir Berberler odası başkanı Şükrü Bilgin, Manisa Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Akhisar esnaf Oda başkanları, Berberler, kuaförler ve vatandaşlar katıldı.




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