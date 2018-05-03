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03 Mayıs 2018 17:38

Akhisarlı paralimpik tekvandocu Arıcan, Türkiye birincisi oldu

Akhisar Belediyespor Kulübü Paralimpik Tekvando sporcusu Eray Fehmi Arıcan, 2-3 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılan Paralimpik Tekvando Türkiye Şampiyonası’nda K-42 kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Akhisarlı paralimpik tekvandocu Arıcan, Türkiye birincisi oldu

03 Mayıs 2018 17:38


Akhisarlı Para-Tekvandocu Eray Fehmi Arıcan, Ankara’da düzenlenen şampiyonada Türkiye birincisi olarak, 10 Haziran 2018 tarihinde Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Akhisarlı başarılı sporcu Eray Fehmi Arıcan, takım antrenörü Emin Akarsu önderliğinde yaptığı çalışmaları, bu ay içerisinde milli takım kampında sürdürecek. Yoğun antrenman temposu sonrası milli sporcu Arıcan, 10 Haziran’da Avrupa Şampiyonası’na katılmak üzere Bulgaristan’a hareket edecek. Daha önceden de bir çok başarıya imza atan paralimpik tekvandocu Eray Fehmi Arıcan, Türkiye birinciliğini tüm Akhisarlılara armağan ederken, kendisine destekte bulunan herkese teşekkür etti.




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