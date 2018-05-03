Akhisarlı paralimpik tekvandocu Arıcan, Türkiye birincisi oldu

Akhisarlı Para-Tekvandocu Eray Fehmi Arıcan, Ankara’da düzenlenen şampiyonada Türkiye birincisi olarak, 10 Haziran 2018 tarihinde Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Akhisarlı başarılı sporcu Eray Fehmi Arıcan, takım antrenörü Emin Akarsu önderliğinde yaptığı çalışmaları, bu ay içerisinde milli takım kampında sürdürecek. Yoğun antrenman temposu sonrası milli sporcu Arıcan, 10 Haziran’da Avrupa Şampiyonası’na katılmak üzere Bulgaristan’a hareket edecek. Daha önceden de bir çok başarıya imza atan paralimpik tekvandocu Eray Fehmi Arıcan, Türkiye birinciliğini tüm Akhisarlılara armağan ederken, kendisine destekte bulunan herkese teşekkür etti.