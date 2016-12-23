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23 Aralık 2016 15:42

Akhisarlı Şehit Serdar Denizer anıldı

Akhisarlı Şehit Serdar Denizer anıldı

23 Aralık 2016 15:42

Geçen yıl 23 Aralık 2015 gecesi saat 01.00 sıralarında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen çatışmada şehit düşen Akhisarlı Uzman Çavuş Serdar Denizer, şehit oluşunun birinci yıldönümünde, adını taşıdığı Akhisar Ticaret Borsası Altı Eylül İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde lokma dökülerek anıldı.
Düzenlenen lokma hayrına Şehit Uzman Çavuş Serdar Denizer’in babası Tahsin Denizer, dedesi Celal ve amcası İsmail Denizer, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı İstihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkanı Salih Hızlı, Başkan Yardımcıları Ömer İşçi, Latif Çakmak, Hava Piyade Binbaşı Cevdet Koray Kırış, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutan Binbaşı Mete Demir, Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Murat Say, İlçe Müftüsü Yusuf Eviş, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit, MHP İlçe Başkanı İbrahim Uğurlu, Büyükşehir Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Okul Müdürü Mahmut Binay ve öğretmenler katıldı.
Katılımcılara teşekkür eden baba Tahsin Denizer öncelikle okula isminin verilmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ederek oğlunun isminin bir okulda yaşamasının kendisine büyük moral verdiğini ifade ederek okuldaki öğrencilerle tek tek ilgilendi.



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