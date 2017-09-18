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18 Eylül 2017 15:08

Akhisarspor Başkanı Eryüksel ligin ilk 5 haftadan memnun

Süper Lig’in ilk 5 haftalık periyodunda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “İyi başladık, iyi de devam ediyoruz, inşallah böyle devam edeceğiz" dedi.

Akhisarspor Başkanı Eryüksel ligin ilk 5 haftadan memnun

18 Eylül 2017 15:08


Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, lige maç maç baktıklarını ve bu sene daha çetin geçen ligde yara almadan ve hırpalanmadan ilk devreyi iyi yerlerde bitirmek istediklerini vurguladı.


Takımın sahada 90 dakika koşturduğunu ve bu mücadelenin sonucunda da ilk 5 haftada 10 puan aldıklarını ifade eden Eryüksel, "Kondisyonumuz çok iyi, başarı geldiğine göre doğru transferler yaptığımızı gösterdi. Oyuncularımıza ve teknik heyetimiz başarıya aç bir ekip, Akhisarspor’un da Türkiye’ye kazandıracağı yeni isimler olabilir. Bu sene lig daha çetin inşallah yara almadan ve hırpalanmandan ilk devreyi seyircimizin de desteği ile kapatmak istiyoruz" dedi.


Öte yandan Ligin 5. haftasında evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 2-1 yenerek 10 puana yükselen Teleset Mobilya Akhisarspor’da Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına dün başladı. Bugünü izinli geçiren takımın yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde çalışmalarına devam edeceği bildirildi.




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