Akhisarspor, iç transferde ilk ismi bitirdi

sezonu geride bırakan ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan Akhisarspor, sözleşmesi sona eren oyuncular arasında yer alan Portekizli 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile masaya oturdu.

Akhisarspor, geçen sezon 18 Süper Lig maçında ve 7 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen Helder Barbosa ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklamada, Barbosa ile oturup 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını, yine sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik’in menajeri ile bu akşam masaya oturacaklarını ve yine ardından bu akşam prensipte anlamaya vardıkları Okan Buruk ile sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.