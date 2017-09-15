Akhisarspor, Karabükspor’u konuk edecek

haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Kardemir Karabükspor’u konuk edecek.

Karşılaşma öncesi son çalışmasını bu akşam saat 19.00’da gerçekleştirecek olan yeşil-siyahlılar, bu çalışmanın ardından Manisa’ya geçecek ve burada maç saatini bekleyecek. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor’da Teknik Direktör Okan Buruk’un muhtemel kadrosunu şu isimlerden oluşturması bekleniyor:

"Milan Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Helder Barbosa, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Olcan Adın, Serginho, Paulo Henrique."

Karşılaşmanın biletleri misafir takım 10, Maraton Akigo 11, Kapalı 15 ve VIP 20 TL’den Passolig üzerinden satılıyor. Bursaspor mağlubiyetinin ardından evindeki üçüncü maça galibiyet parolası ile çıkacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor, ev sahibi olduğu mücadelelerde ilk 2 karşılaşmada Sivasspor’u 1-0 ve Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etmişti.

Yarın saat 20.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir yapacak.