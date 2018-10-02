Akhisarspor, Standart Liege maçı hazırlıklarını sürdürüyor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Standart Liege karşılaşacak olan Akhisarsor, bu zorlu karşılaşmasnın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Akihsarpsor, 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Standart Liege müsabakasının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirdiği taktik idmanı ile sürdürdü.

Grubun ilk maçında evinde Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor'da deplasmandaki hedef ilkleri başarmak olacak. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda UEFA kadrosuna bildirilmeyen Daniel Larson ve sakat olan Serginho ile Eray Ataseven kadroda yer alamayacak. Akhisar temsilcisi, yarın sabah İzmir'den İstanbul aktarmalı olarak Belçika'ya giderek maç saatini bekleyecek.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Cihat Arslan, bireysel ve sonrasında zincirleme gelen hatalardan dolayı Aytemiz Alanyaspor maçını kaybettikleri için üzüntülü olduğunu ifade ederek, “O günki performansımıza bakarken çok kazanacak durumumuz yoktu. Maçın ikinci yarısı biraz daha önde oynadık, biraz daha fazla istedik ama yeterli olmadı. İki tane daha hata gelince de kaybettik. Bu bize tabii ki bir ders oldu, iyiler ve kötüler olarak bir yere bıraktık. Şu an Avrupa Kupası maçına odaklandık” dedi.

Bugün gerçekleştirilen idman öncesi oyuncular ile bir toplantı yaptığını ve Avrupa Ligi maçının önemine değindiğini dile getiren Arslan, “Bizler hoca olarak neler istiyoruz, onlardan neler bekliyoruz, bunun gibi beklentilerimizi ifade ettik yaptığımız toplantıda. Şimdi UEFA Kupası maçı var. Tabii ki rakibimize saygı duyacağız ama şu da var; UEFA'da hem kendimizi hem de ülkemizi temsil ediyoruz ve Türk futbolunu temsil ediyoruz. Burada da kesinlikle hata yapmamamız gerekiyor. Hem saha içi davranışları olarak hem de performans olarak kazanmak istiyoruz. Bütün planlarımız kazanmak üzerinedir. Bugün de işin taktiksel boyutu var, yarın yine orada yapacağımız ter antrenmanında işin taktik boyutlarına biraz daha gireceğiz. Takım oyununu biraz geliştirirsek, oynayacağımız maçta da ülkemizi iyi temsil ederek dönmek istiyoruz. Hedefimiz galibiyet veya ilkleri başarmak olacaktır" diye konuştu.